Leipzig kämpft um Europacup-Verbleib

Für RB Leipzig geht es im finalen CL-Gruppenspiel um das überwintern im Europacup - für Dortmund geht es indes nur noch um Prestige.

Nach einer sportlichen Talfahrt in der Liga und der daraus resultierenden Entlassung von Trainer Jesse Marsch muss nun Interimstrainer Achim Beierlorzer mit RB Leipzig zuhause gegen Manchester City um den Europacup-Verbleib kämpfen. Mit vier Punkten liegen Konrad Laimer und Co. gleichauf mit dem Schlusslicht Brügge, das beim Tabellenzweiten Paris Saint-Germain gastiert. Geht die Sache aus Sicht der Sachsen auf, könnte Roger Schmidt einen fliegenden Europa-League-Wechsel von Eindhoven nach Leipzig machen. Der ehemalige Salzburg-Meistertrainer steht Medienberichten zufolge in der Pole Position um das vakante Amt.

ManCity-Trainer Josep Guardiola will einige Nachwuchstalente mit nach Leipzig nehmen. "Wir entscheiden morgen, wer spielt oder nicht. Vielleicht können wir zwei oder drei einsetzen", sagte Guardiola.



Dortmund will Sachen "gerade rücken"

Mit Borussia Dortmund ist auch ein zweiter deutsche Top-Klub am Dienstag im Einsatz. Für den BVB ist der mit dem Europa-League-Umstieg verbundene Platz drei in einer laut Papierform machbaren Gruppe C mit Ajax Amsterdam, Sporting Lissabon und Besiktas Istanbul bereits fix. Trainer Marco Rose nahm seine Profis vor dem Duell mit dem Tabellenletzten Besiktas noch einmal in die Pflicht: "Das ist kein Goldenes-Ananas-Spiel. Es geht ums Prestige, es geht um Geld für den Verein und es geht darum, dass wir ein paar Sachen in der Champions League wieder gerade rücken."