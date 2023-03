Die Auslosung zum CL-Viertelfinale im LIVE-Ticker.

Real Madrid und Napoli haben sich die letzten beiden Tickets für das Viertelfinale in der Champions League gschnappt. Die Königlichen ließen nach dem 5:2 an der Anfield Road mit einem 1:0 im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Liverpool nichts mehr anbrennen. "Es gibt keine einfachen Siege in der Champions League", betonte Stürmerstar Karim Benzema nach seinem Siegestor und fügte hinzu: "Es war ein kompliziertes Spiel, aber wir haben von Beginn an gezeigt, wie ernst wir es meinen mit unserem Bestreben, auch in diesem Jahr im Bewerb weit zu kommen." Enttäuschung herrschte hingegen bei den Engländern. "Wir sind ein Team und ein Verein, der in der Champions League antritt, um zu gewinnen. Dafür müssen wir aber herausragenden Fußball spielen, und das haben wir heute Abend nicht gemacht", erklärte Liverpool-Coach Jürgen Klopp. Für ihn und seine Mannschaft geht es nun darum, noch das Bestmögliche aus einer bisher verkorksten Saison herauszuholen. Titelgewinn ist keiner mehr möglich, in der Liga liegt Liverpool auf Platz sechs.

Keine Setzliste und kein Länderschutz

Bei der heutigen Auslosung gibt es keine Setzliste und keinen Länderschutz. Das heißt: Auch Teams aus der selben Nation können im Viertelfinale aufeinandertreffen. Nach dem Viertelfinale werden auch gleich die möglichen Paarungen für das Halbfinale gelost. Los geht es mit dem Viertelfinale am 11. und 12. April. Die Rückspiele gehen am 18. und 19. April über die Bühne.