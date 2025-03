Inter nach 2:0-Sieg gegen Feyenoord auf Viertelfinal-Kurs

Inter Mailand steht mit einem Bein im Viertelfinale der Fußball-Champions League. Der italienische Meister gewann am Mittwoch das Achtelfinal-Hinspiel gegen Feyenoord in Rotterdam mit 2:0 (1:0).

Marcus Thuram (38.) und Lautaro Martinez (50.) trafen für die über weite Strecken effizient agierenden Nerazzurri, bei denen ÖFB-Routinier Marko Arnautovic zehn Minuten vor Schluss eingewechselt wurde und die Gelbe Karte sah (96.).

Martinez schreibt königliche Klub-Geschichte

Der argentinische Goalgetter Martinez hält nun bei 18 Treffern für Inter in der europäischen Königsklasse und ist damit der Rekordtorschütze des Klubs. Die Truppe von Trainer Simone Inzaghi vergab in Person von Piotr Zielinski die Chance auf einen noch höheren Sieg, der Pole scheiterte im De Kuip per Foulelfmeter an Feyenoord-Keeper Timon Wellenreuther (65.).

Bei den Niederländern fehlte Gernot Trauner, der ÖFB-Teamverteidiger ist nach wie vor verletzt. Inter geht somit mit einem beruhigenden Polster in das Rückspiel am kommenden Dienstag (21 Uhr, live auf Sky) in Mailand.