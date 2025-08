Die Glasgow Rangers haben sich am Dienstag als möglicher Gegner Salzburgs im Play-off zur Fußball-Champions-League in Stellung gebracht.

Die Schotten gewannen die Drittrunden-Quali-Partie gegen Viktoria Pilsen mit 3:0 (2:0). Das Rückspiel steigt am Dienstag kommender Woche in Tschechien. Der Gewinner des Duells bekommt es schließlich entweder mit Salzburg oder Club Brügge zu tun. Die Bullen bestreiten ihr Heimhinspiel gegen die Belgier am Mittwoch (19.00 Uhr/live ServusTV).