Königsklassen-Thriller hielt Schinkels wach

Der Königsklassen-Halbfinalkracher zwischen Inter Mailand und FC Barcelona (4:3) raubte oe24-Fußballexperte Frenkie Schinkels den Schlaf.

Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Mein angekündigtes „vorweggenommenes“ Finale war eine Untertreibung. Oft tu ich mir bei Spielen, die kurz vor Mitternacht in der Verlängerung gehen, schwer, wach zu bleiben Aber nach diesem Semifinal-Spektakel hab ich noch lange kein Auge zubekommen. Von diesem Spiel werde ich auch noch Jahre später meinen Enkelkindern erzählen. Barcelona blieb nach dem 0:2 nichts anderes übrig, als noch mehr anzugreifen, und Inter musste mit.

Inter muss nun den Deckel draufmachen

Wie gut das neue Idol der Kids Lamine Yamal & Co. wirklich sind, haben wir in der 2. Halbzeit gesehen. Da war wirklich alles drin: Hitchcock-Dramatik. Lachende Spieler, weinende Stars, ein 37-jähriger ehemaliger Krebspatient, der Inter in der 93. Minute in die Verlängerung schießt und ein Super-Tormann namens Sommer, der Barca die schönste Jahreszeit vermiest. Dieser Semifinal-Thriller war nicht nur ein vorweggenommenes Endspiel – es hätte auch ein „Jahrhundert-Finale“ sein können. Am 31. Mai muss Inter in München den Deckel draufmachen. Da wünsche ich Marko Arnautovic, dass er zumindest zwei Minuten dabei sein darf.