Ab 12 Uhr startet in Nyon die Auslosung zum UEFA Champions League Achtelfinale. Kracher-Partien sind am Weg nach Istanbul garantiert, wo das große Finale am 10. Juni 2023 im Atatürk Olympic Stadium stattfinden wird. Zuletzt fand in diesem Stadion das legendäre Finale 2005 statt, welches der FC Liverpool nach 0:3-Rückstand gegen den AC Milan noch im Elfmeterschießen für sich entscheiden konnte.