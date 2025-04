Laimer nach 1:2-Pleite: "Wir schaffen das in Mailand!"

Bayern München verliert 1:2 gegen Inter – doch Konrad Laimer und Thomas Müller zeigen sich kämpferisch. Der ÖFB-Star überzeugte als Rechtsverteidiger, Müller traf zum Ausgleich und betont: "Ich bin nicht auf Abschiedstour!"

Trotz der 1:2-Niederlage gegen Inter Mailand bleibt der Glaube an das "Finale dahoam" bei Bayern München ungebrochen. ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer, der erneut als Rechtsverteidiger überzeugte, zeigte sich zuversichtlich: "Wir haben genug Qualität, um sie in Mailand zu schlagen." Die Bayern ließen Chancen liegen und wurden im Finish durch einen Konter bestraft – doch das Rückspiel ist noch offen.

Laimer – Bayerns Dauerläufer

Laimer war eine Konstante in der von Ausfällen gezeichneten Abwehr und bereitete Müllers Tor vor. "Es ist erst Halbzeit. Wir haben das Zeug zu gewinnen", betonte der 26-Jährige. Am Samstag steht zunächst das Topspiel gegen Dortmund an.

Müllers emotionaler Treffer

Thomas Müller, der im Sommer den FCB verlässt, traf zum 1:1 – sein Jubel sprach Bände. "Die Schilddrüse hat geackert wie blöd", scherzte er. "Ich bin nicht auf Farewell-Tour. Volle Kraft voraus!" Trainer Kompany lobte: "Er hat dieses Gefühl im engen Raum."

Die Aufgabe in Mailand

Im San Siro ist Inter seit zwei Jahren im Europacup ungeschlagen. Doch Müller bleibt überzeugt: "Ein Tor Unterschied ist im Fußball gar nichts." Marko Arnautovic kam nicht zum Einsatz – stattdessen traf Frattesi spät zum Sieg.