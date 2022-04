Lazaro und Benfica träumen von Sensation

ÖFB-Kicker Valentino Lazaro und Benfica träumen gegen Liverpool von Sensation.

Die Ausgangslage ist klar: Benfica Lissabon geht als Außenseiter in das Viertelfinal-Duell mit dem FC Liverpool. Am Dienstag (ab 21 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) steigt im Estadio da Luz das Hinspiel. „Liverpool ist eine schwierige Hürde. Allerdings haben wir es bis hierhin geschafft, also können wir jedes Team ausschalten“, zeigt sich Stürmer Goncalo Ramos selbstbewusst.

Doch auf dem Weg zur angestrebten Wiederholung des Champions-League-Titels von 2019 sollten die Portugiesen für Mohamed Salah, und Co kein Stolperstein sein. Auch wenn Liverpool-Trainer Jürgen Klopp warnt: „Die Leute sehen uns schon im Halbfinale, weil es Benfica ist. Das ist nichts für mich. Benfica ist extrem stark, besonders wenn man sie lässt.“

Lazaro bei Generalprobe nicht im Benfica-Kader

Ob bei Benfica ÖFB-Teamspieler Lazaro gegen die Reds Spielminuten bekommen wird, ist fraglich. In den beiden jüngsten Ligaspielen kam der 26-jährige Flügelspieler nicht zum Einsatz, am Freitag bei der 2:3-Niederlage seiner Mannschaft in Braga stand er nicht im Kader. In den Achtelfinalpartien gegen Ajax Amsterdam wurde Lazaro jeweils kurz vor Spielende eingewechselt.