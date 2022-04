Liverpool prallt heute auf Sensations-Elf

Der FC Liverpool will heute im Hinspiel gegen Villarreal gleich vorlegen.

Der Blick auf die Wettquoten genügt: Liverpool geht heute als klarer Favorit in das Hinspiel im Halbfinale der Königsklasse gegen Villarreal (ab 21 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker). Bei den Buchmachern von www.admiral.at haben die Engländer eine Siegquote von 1,28, während die der Spanier 10,00 beträgt. Doch darauf will sich bei den "Reds" niemand verlassen, entscheidend ist, was auf dem Platz passiert - und da ist Liverpool mehr als nur gewarnt.

Liverpool seit vier K.-o.-Heimspielen ohne Sieg

Immerhin hat sich Villarreal in der laufenden Champions League schon einen Namen als "Favoritenschreck" erarbeitet, im Achtelfinale Juventus Turin und im Viertelfinale den FC Bayern München eliminiert. "Ein sehr starkes Team. Es wird sehr schwierig", betont Trainer Jürgen Klopp. Vor allem auch, weil seine Mannschaft zuletzt auf internationaler Bühne vor heimischem Publikum einige Schwierigkeiten hatte: Seit vier K.-o.-Spielen in der Champions League gab es an Anfield keinen Sieg mehr (zwei Unentschieden, zwei Niederlagen).

Villarreal plant erneut historischen Erfolg

Diese Serie will Außenseiter Villarreal heute verlängern. "Wir treffen auf ein großartiges Team und einen großartigen Trainer. Wenn man etwas erreichen will, musst du die Favoriten schlagen. Das Achtelfinale gegen Juventus hat uns viel Selbstvertrauen gegeben. Im Halbfinale werden wir versuchen, unser Spiel zu machen, sodass wir Chancen haben", verspricht Trainer Unai Emery. Bereits im Vorjahr hat er mit den Spaniern Geschichte geschrieben und die Europa League gewonnen. Gelingt jetzt auch noch der ganz große Coup in der Champions League? "Der Gewinn des ersten europäischen Titels für den Klub war historisch, aber wenn wir Liverpool aus dem Wettbewerb werfen, könnte das ebenfalls historisch sein", sagt Kapitän Raúl Albiol.