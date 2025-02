Mit Alaba! Real will ManCity aus Königsklasse kicken

Der Kracher der Fußball-Champions-League, Real Madrid gegen Manchester City, geht in die zweite Runde der Achtelfinal-Play-offs. Um weiter königlich zu bleiben, muss das strauchelnde City gegen das "weiße Ballett" am Mittwoch (21 Uhr/live auf Canal+) in Madrid den 2:3-Rückstand aufholen.

Kurz zuvor haben der BVB und Niko Kovac am Mittwoch (ab 18.45 Uhr, im Sport24-Liveticker) in Dortmund die Chance, durch das 3:0 im Hinspiel gegen Sporting Lissabon zumindest international einen Schritt aus der Krise zu machen.

Mit "einem Prozent" schätzte City-Coach Pep Guardiola am Mittwoch (ab 21 Uhr, im Sport24-Liveticker) die Chance ein, dass seine "Sky Blues" das Achtelfinale erreichen. Das 4:0 gegen Newcastle United am vergangenen Samstag gibt den Citizens zwar ein wenig Selbstvertrauen, allzu hoch wollte der Katalane den Sieg aber nicht hängen: "Das wird die Meinung, die Realität nicht ändern. Aber natürlich ist es besser, mit diesem Ergebnis nach Madrid zu reisen." Neben dem enttäuschenden vierten Platz in der englischen Premier League, 16 Zähler hinter Spitzenreiter Liverpool, stehen diese Saison nur drei Siege in neun CL-Spielen zu Buche. Es wäre zudem das erste Ausscheiden vor der K.o.-Phase seit zwölf Jahren.

Alaba wieder im Kader

Die Madrilenen gewannen indes keine der letzten drei Ligapartien und haben am vergangenen Spieltag die Tabellenführung an Erzrivale FC Barcelona verloren. Zwar ist Real seit fünf Heimspielen ungeschlagen, musste aber in der Ligaphase der Champions League im Bernabeu bereits ein 1:3 gegen AC Milan einstecken. Immerhin gehen die "Los Blancos" nominell gestärkt in das Duell der Giganten: ÖFB-Kapitän David Alaba ist wieder im Kader, Antonio Rüdiger dürfte in die Startelf zurückkehren. Trainer Carlo Ancelotti selbst erwartet sich ein "unterhaltsames, aber auch kompliziertes Spiel". Er glaube persönlich nicht daran, dass die "Wahrscheinlichkeit weiterzukommen bei 99 Prozent liegt", sagte der Italiener zu Guardiolas Aussage.

Champions League soll vor "Panik" schützen

Dortmund steckt in der Krise, zumindest national. Die stark kritisierten Spieler rund um ÖFB-Kicker Marcel Sabitzer befinden sich auf Rang elf der deutschen Bundesliga und liegen damit 26 Punkte hinter Tabellenführer Bayern München. Der Sieg in Lissabon schien die Weichen kurzzeitig wieder auf Erfolg zu stellen, ehe die Schwarz-Gelben am vergangenen Wochenende 0:2 beim VfL Bochum verloren. Kovac warnte aber davor, "nicht in Panik zu verfallen".

Es ist eine Abfolge, die fast Struktur zu haben scheint: 3:0-Sieg gegen Brügge in der Königsklasse, 1:5 beim VfB Stuttgart. Dem 7:1 gegen Celtic Glasgow folgte ein 1:2 bei Union Berlin, nach dem 1:0 gegen Sturm Graz setzte es ein 1:3 bei Mainz 05. Die Konstante bleibt die Champions League. In den 17 bisherigen europäischen K.o.-Duellen schaffte es der BVB 16 Mal, nach einem Hinspiel-Sieg in die nächste Runde einzuziehen. Es wartet der dritte Achtelfinal-Einzug in Folge. Dazu kommt, dass die Portugiesen alle sieben K.o.-Rundenspiele gegen deutsche Mannschaften verloren und Dortmund selbst alle drei Aufeinandertreffen in der K.o.-Phase gewann.

Auch Juve & PSG gefordert

Trotzdem betonte Chefcoach Kovac im Vorfeld der entscheidenden Partie im Signal Iduna Park mehrfach, dass es noch nicht geschafft ist: "Das ist nicht das Ende, sondern nur die erste Hälfte. Keine Berechnungen. Wir sind hier, um das Spiel morgen zu gewinnen. Wir werden nicht zu viel ändern." Die Dortmunder bräuchten "ganz klaren Zusammenhalt in der Mannschaft", so der Kroate.

Ebenfalls am Mittwoch spielt im rein französischen Duell Paris Saint-Germain gegen Brest (3:0) und der letzte der drei übrig gebliebenen italienischen Clubs, Juventus Turin, möchte seinen 2:1-Erfolg bei PSV Eindhoven verteidigen.