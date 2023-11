Nach Skandal-Pfiff: UEFA tauscht VAR bei Salzburg-Spiel aus

Gasser ist zurück - In Peking steigt Weltcup-Comeback Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser kehrt an der Stelle eines ihrer größten Triumphe in den Weltcup zurück. Die Kärntnerin tritt ab Freitag beim Big-Air-Event in Peking an, wo sie bei den Winterspielen 2022 zu ihrer zweiten Goldmedaille gesprungen ist.