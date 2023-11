Real Madrid löst ohne Alaba Achtelfinal-Ticket

Bayern vorzeitiger Gruppensieger - Dramatische Niederlage für ManUnited - Sociedad gewann klar gegen Benfica - Alaba bei Real geschont - Union beendete Niederlagenserie von zwölf Partien

Real Madrid hat in der Champions League das Achtelfinal-Ticket gelöst. Die "Königlichen" feierten am Mittwoch ohne den geschonten ÖFB-Teamkapitän David Alaba mit einem 3:0 (1:0) gegen Sporting Braga den vierten Sieg im vierten Spiel der Gruppe C.

In Madrid saß Alaba genauso wie Shootingstar Jude Bellingham in Madrid auf der Bank. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti erzielten indes Brahim Diaz (27.), Vinicius Jr. (58.) und Rodrygo (61.). Braga vergab indes die große Chance auf die Führung, Alvaro Djalo scheiterte in der sechsten Minute mit einem Elfmeter am erst kurz vor Anpfiff ins Real-Tor berufenen Ukrainer Andrij Lunin.

Drama in Manchester

Manchester United kassierte eine dramatische 3:4-Niederlage beim FC Kopenhagen. Der 20-jährige Ex-Kopenhagen-Profi Rasmus Höjlund brachte die "Red Devils" per Doppelpack (3., 28.) in Führung, danach kassierte Marcus Rashford nach einem unglücklichen Tackling die Rote Karte (42.). Noch vor dem Pausenpfiff erzielten Mohamed Elyounoussi (45.) und Diogo Goncalves (45.+9) per Elfmeter den Ausgleich.

Bruno Fernandes gelang für den englischen Rekordmeister in Unterzahl vom Punkt die neuerliche Führung (69.), ehe Lukas Lerager (83.) und das 17-jährige schwedische Supertalent Roony Bardghji (87.) mit einem wuchtigen Halbvolley das Parken-Stadion in Kopenhagen spät zur Ekstase brachten. Kopenhagen kletterte mit vier Punkten auf Platz zwei vor Galatasaray (4) und ManUnited (3).

Arsenal vor Aufstieg

In der Gruppe B gelang Arsenal ein großer Schritt Richtung Achtelfinale. Die Gunners setzten sich gegen den FC Sevilla souverän mit 2:0 (1:0) durch, die Tore erzielten Leandro Trossard (29.) und Bukayo Saka (64.). Mit neun Punkten führen die Londoner nun vor PSV Eindhoven (5), die mit einem 1:0 (1:0) gegen RC Lens und ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso auf den zweiten Platz kletterte. Lens (5) und Sevilla (2) sind aber noch im Rennen.