Porto & Inter kämpfen im Achtelfinal-Hit um Sieges-Serien

St. Pölten in CL gegen Roma unter Zugzwang Der SKN St. Pölten steht vor dem Frauen-Fußball-Champions-League-Duell bei der AS Roma mit dem Rücken zur Wand. Nur bei einem Sieg lebt der Traum vom Aufstieg ins Viertelfinale weiter, würde Österreichs Serienmeister nach Punkten mit ÖFB-Teamkapitänin Carina Wenninger und Co. gleichziehen.