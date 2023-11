0:1 - Inter lässt Salzburgs Achtelfinal-Traum platzen

Der Champions-League-Traum von Salzburg ist mit der 0:1-Niederlage gegen Inter Mailand geplatzt. Die Bullen haben keine Chance mehr auf den Aufstieg ins Achtelfinale.

Die 85. Minute in der knallvollen Bullen-Arena. Ein Aufschrei der Enttäuschung – Inter Mailands 100-Millionen-Mann Lautaro Martinez drischt den Elfer zum 1:0 ins Tor (85.). Salzburgs Achtelfinal-Hoffung – geplatzt!

+++ Das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen +++



Dabei war Martinez wie Superstar-Kollege Barella erst in den letzten 20 Minuten gekommen. ÖFB-Legionär Arnautovic nach seiner Muskelverletzung überhaupt auf der Bank.

Bullen scheitern an Inter-Goalie Sommer

Bullen motiviert. Die Bullen wissen, was auf dem Spiel steht, beginnen stark, aber ohne Torchance. Bei Strafraum-Foul an Simic bleibt die Pfeife stumm (23.). Dann liegt Ulmer nach Foul von Bissek am Boden. Noch kann der Kapitän weiter spielen. Kurz vor der Pause die Megachance für Inter: Thuram von links auf Sanchez, der legt für Frattesi ab, der säbelt den Ball übers Tor (42.). Ulmer bleibt zur Pause in der Kabine, Baidoo übernahm für den Kapitän. Die Bullen versuchen es mit Konter – Konaté scheitert an Inter-Goalie Sommer (57.).

Mit Barella und Martinez dreht Inter auf: Thuram ist nach Eckball zu spät dran (74.), Asllani prüft Schlager (77.). Einen Martinez-Schuss lenkt der Bullen-Goalie an die Latte (82.). Dann passiert‘s: Barella trifft Bidstrup an der Hand. Elfmeter –0:1. Inter ist im Achtelfinale, Salzburg draußen.

Zahlen & Fakten zum Spiel

Red Bull Salzburg - Inter Mailand 0:1 (0:0)

Red Bull Arena, 30.071 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Elmir Pilav (BIH)

Tor: Lautaro Martinez (85./E)

Gelbe Karten: Pavlovic, Gloukh bzw. Bisseck, Calhanoglu

Salzburg: Schlager - Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer (45. Gourna-Douath) - Bidstrup, Capaldo - Sucic, Gloukh (78. Forson) - Konate (87. Nene), Simic (79. Ratkov)

Inter: Sommer - Bisseck (46. De Vrij), Acerbi, Bastoni - Darmian, Frattesi, Calhanoglu (61. Asslani), Mkhitaryan (68. Barella), Augusto (87. Dimarco) - Sanchez, Thuram