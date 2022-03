Drei Tore nach 23 Minuten – das schaffte in der Königsliga vor „Lewa“ noch keiner.

Bayern-Superstar Robert Lewandowski schreibt Geschichte – ausgerechnet gegen Salzburg! Der 33-jährige Pole traf zweimal per Elfmeter (12., 21.) und schob kurz darauf zum 3:0 ein (23.). Ein Hattrick nach nur 23 Minuten. Das ist Champions-League-Rekord!

Marco Simone vom AC Milan schaffte es 1996 in 24 Minuten. Lewandowski zog in der Torschützenliste an Sebastien Haller (Ajax/11 Tore) vorbei, führt mit 12 Treffern.