Salzburg bei Aufstieg in CL-Quali gegen Club Brügge

Belgier zweite von drei Hürden, die es für Bullen auf dem Weg in die Königsklasse zu nehmen gilt

Red Bull Salzburg trifft im Fall des Aufstieges gegen Brann Bergen in der dritten Qualifikationsrunde um den Einzug in die Fußball-Champions-League auf den belgischen Vizemeister Club Brügge. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Die Salzburger müssen insgesamt drei Hürden überstehen, um zum siebenten Mal in Folge am Hauptbewerb der Königsklasse teilzunehmen. Der Auftakt erfolgt am Mittwoch (19.00 Uhr/live ServusTV) in Bergen mit dem Hinspiel der zweiten Quali-Runde.

Gegen Brügge wird am 5./6. bzw. 12. August gespielt. Danach folgt noch eine Play-off-Runde, auf der Salzburg im Platzierungsweg auf ähnlich starke Gegner treffen würde. Im vergangenen Jahr hatten die Bullen auf dem Weg in die neue Ligaphase Twente Enschede und Dynamo Kiew ausgeschaltet. Das bisher letzte Aufeinandertreffen mit Club Brügge gab es 2019 im Sechzehntelfinale der Europa League, als sich die Salzburger nach einem 1:2 im Hinspiel in Belgien noch dank eines 4:0-Heimsieges durchsetzten. Sturm Graz traf erst in der vergangenen CL-Ligaphase auf Brügge, musste sich damals in Klagenfurt mit 0:1 geschlagen geben.

Weitere mögliche Gegner der Salzburger in der dritten Quali-Runde wären Benfica Lissabon, Feyenoord Rotterdam sowie der Sieger des Duells zwischen den Glasgow Rangers und Panathinaikos Athen gewesen. Das entscheidende Rückspiel gegen Brann steigt nächsten Mittwoch (30. Juli) in Salzburg. Sollte das Team von Trainer Thomas Letsch den Norwegern unterliegen, würde es in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League weitergehen. Diese wurde ebenfalls noch am Montag (13.00 Uhr) ausgelost.