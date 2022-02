So starten beide Mannschaften

Der FC Salzburg, so die Bezeichnung in den internationalen Bewerben, geht mit dieser Aufstellung in den Hit gegen die Bayern.

Der Salzburger Shootingstar Adeyemi wird gegen die Bayern von Beginn an Stürmen. An seiner Seite wird der Schweizer Noah Okafor, der Salzburg mit seinem Tor gegen Sevilla ins Achtelfinale schoß, im Angriff starten. Auch der ÖFB-Spieler Seiwald wird von Beginn an auflaufen. Hier die ganze Aufstellung von Salzburg

???? Unser Team fürs Achtelfinale ????#SALFCB #UCL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 16, 2022 Der FC Bayern wird mit gewohnter Formation auftreten. Alle Stars der Bayern werden von Anfang an auf dem Platz sein. Neben Weltfußballer Robert Lewandowski werden die beiden Flügel von Leroy Sane und Kingsley Coman besetzt. Auch Serge Gnabry wird starten. Der große Abwesende ist Manuel Neuer. Der deutsche Nationalkeeper fehlt nach einer Knie-Operation für beide Salzburg Spiele. Hier die ganze Aufstellung der Bayern

???? Unsere #UCL-???????? für #SALFCB! ????#packmas #MiaSanMia pic.twitter.com/RiLPOlMCdk — FC Bayern München (@FCBayern) February 16, 2022