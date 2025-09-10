Supercomputer hat berechnet: Dieses Team holt die Champions-League

Der Countdown läuft! Nur noch sechs Tage bis zum Anpfiff der neuen Champions-League-Saison – und Supercomputer Opta verrät schon jetzt, wer am im Finale am 30. Mai in Budapest den Pokal hebt.

Endlich ist es wieder soweit: Rechtzeitig zum kuscheligen Herbstwetter kehrt auch die Champions League zurück – und die Spannung bei den 36 Teams steigt ins Unermessliche. Paris Saint-Germain will seinen sensationellen Premieren-Triumph verteidigen. Im Mai 2025 schickten die Franzosen Inter Mailand mit einem 5:0-Knaller nach Hause – und krönten sich erstmals in der Vereinsgeschichte zum König Europas. Doch laut Prognose des Opta-Supercomputers gehört die Elf von Luis Enrique diesmal nicht zu den Favoriten.

Alle jagen Liverpool

Denn das KI-Brain hat simuliert: Liverpool ist mit 20,4 Prozent die klare Nummer 1! Gefolgt vom Premier-League-Rivalen Arsenal (16 %) und PSG (12,1 %). Dicht dahinter lauern die Giganten: Manchester City (8,4 %), FC Barcelona (8,4 %), FC Chelsea (7 %) und Rekordsieger Real Madrid (5,8 %).

Die deutschen Teams müssen zittern: Bayern München kommt nur auf mickrige 4,3 Prozent. Borussia Dortmund liegt bei 0,9 %, Bayer Leverkusen bei 0,7 %, und Eintracht Frankfurt schafft es nicht einmal in die Top 20. Die absoluten Außenseiter: Neuling Kairat Almaty (Kasachstan), FC Paphos (Zypern) und Qarabag FK (Aserbaidschan). In 10.000 Simulationen soll keiner dieser Klubs auch nur einen Sieg einfahren – die Chancen auf ein Märchen sind quasi null.

So läuft die Berechnung

So funktioniert’s: Der Opta-Supercomputer schätzt anhand einer Vielzahl von statistischen Werten die Wahrscheinlichkeit, wie die Teams in der Champions League abschneiden werden. Dabei simuliert das Modell jedes einzelne Spielergebnis auf Basis der aktuellen Klasse und den historischen Leistungen einer Mannschaft. Durch die tausendfache Analyse der Ergebnisse jeder dieser Simulationen kann der Computer erkennen, wie Mannschaften gegen bestimmte Gegner abschneiden werden, woraufhin eine Vorhersage getroffen wird.