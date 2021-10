'Traue Bullen auch den Aufstieg zu'

Nach diesem tollen Start in die Champions League hat Salzburg jetzt alle Möglichkeiten und kann mit dem Aufstieg in die K.-o.-Phase auch den ganz großen Coup landen.

Dafür muss heute gegen Wolfsburg ein Sieg her und für mich sind die Bullen auch Favorit. Adeyemi und Co. können van Bommel in die Krise schießen. Der Ballbesitz-Fußball von Wolfsburg kommt Salzburg entgegen, da können sie hoch anpressen. Dass die Generalprobe in Altach verpatzt wurde, ist egal: Die junge Mannschaft spürt natürlich die Dauerbelastung, da kann so etwas hin und wieder passieren. Das ist ein Lernprozess.

Van Bommel muss Ergebnisse liefern

Van Bommel wird nicht so entspannt sein, dass er jetzt gegen Salzburg spielen muss. Die Bullen haben eine starke junge Mannschaft und auf van Bommel könnten turbulente Zeiten zukommen. Die Vorbereitung war schlecht, der Liga-Start gut und jetzt bekommt er es mit seinem Team nicht auf die Reihe. Er muss Glasner erst vergessen machen und das geht nur mit Ergebnissen.