Adeyemi: Vater verhandelt schon mit Bayern

Salzburg. Adeyemi fehlt gegen Altach mit Adduktorenproblemen. Sein Vater Abbey Adeyemi und sein Berater Thomas Solomon weilten einstweilen an der Säbener Straße, verhandeln mit den Bayern. Die Münchner wollen den 19-Jährigen im Winter holen – für 30 Millionen Euro. Damit könnte er zu seinem Jugend-Klub zurückkehren.

Nicht nur Bayern ist an dem Torjäger interessiert. Leipzig, Dortmund oder der FC Liverpool sind ebenfalls im Transfer-Rennen. Bleibt abzuwarten für welchen Top-Klub sich Adeyemi entscheidet.

???? Karim #Adeyemi agent and advisor met #FCBayern sporting director Hasan #Salihamzidiç today. Talks centered around a possible Transfer and player demands.



They were just “normal talks” #BVB , #Leipzig and #LFC are the other interested clubs. pic.twitter.com/Ou1fEy92gv