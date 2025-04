Triple 2.0 mit Inter? Arnie hat weiterhin die Chance

ÖFB-Star Marko Arnautovic erlebte schon 2010 das Triple mit Inter Mailand mit. Dieses Jahr könnte es erneut so weit sein.

ÖFB-Rekordspieler Marko Arnautovic und Inter Mailand dürfen in dieser Saison weiterhin vom Triple träumen. Immerhin kämpft Italiens Meister weiterhin in drei Bewerben um einen Titel. Da wäre zunächst die Liga, in der die Nerazzurri die Titelverteidigung anstreben. Die Zeichen stehen gut, hat man zurzeit doch den obersten Tabellenplatz inne. Dann wäre da noch das Halbfinale der Coppa Italia, in dem nach dem 1:1-Remis im Hinspiel gegen Stadtrivalen AC Milan noch alles möglich ist.

Mit 20 Jahren erlebte Arnie Inter-Triple mit

Kniffliger dürfte allerdings der Weg Richtung Champions-League-Finale werden. Hier absolviert Inter am Dienstag Abend (21 Uhr, live Sky) das Hinspiel des Viertelfinal-Krachers gegen den FC Bayern. Läuft alles wie gewünscht, könnte Inter zum ersten Mal seit jenem im Jahr 2010 wieder das Triple gelingen. Schon dieses erlebte ein damals 20-Jähriger Arnie mit, kam dabei allerdings nur zu drei kurzen Liga-Auftritten. Später meinte der Wiener sogar: "Ich fühle mich nicht als Champions-League-Sieger."