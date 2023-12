Union hofft gegen Real auf das Wunder von Berlin

Während Real Madrid in Berlin entspannt aufspielen kann, geht es für Union am Dienstag (21 Uhr/ live Sky) noch einmal um alles. Nur mit einem Sieg gegen die Biancos und einer Niederlage von Braga gegen Napoli wäre für die Köpenicker noch das Überwintern in der Europa League möglich.

In der La Liga reicht es für Real Madrid momentan nur für Platz zwei hinter dem Sensationsteam aus Girona. Dafür gab man sich in der laufenden Gruppenphase der Champions League keine Blöße und gewann alle Spiele. Sowohl den Gruppensieg als auch das Achtelfinal-Ticket hat die Elf von Star-Trainer Carlo Ancelotti damit bereits in der Tasche.

Für die "Eisernen" hingegen geht es am Dienstag (21 Uhr, live im Sport24-Liveticker) um alles oder nichts. Die bisherigen Saison glich einem Höllenritt, sowohl national als auch international. Neun Niederlagen aus 14 Spielen in der Bundesliga musste man hinnehmen. Der erste Sieg seit dem 26. August gelang den Köpenickern am Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach (3:1).

Union hofft auf Sensationssieg

In der Champions League ging es mit drei Niederlagen in Folge los. Gegen Real und Braga ließ man sich den Punktgewinn noch in der letzten Minute wegnehmen. Aufgrund der unterirdischen Leistungen musste Mitte November auch noch Urs Fischer nach fünf Jahren gehen und wurde durch den Kroaten Nenad Bjelica ersetzt. Und trotzdem lebt die Hoffnung auf ein Überwintern in Europa, denn in den letzten beiden Partien gelang es Union, zwei Punkte zu holen (Napoli 1:1, Braga, 1:1).

Gewinnt der aktuelle Tabellenvierte im Olympiastadion gegen Real Madrid und verliert Sporting Braga gleichzeitig in Neapel, ist die große Überraschung geschafft. Unions Keeper Frederik Rönnow sagte vor dem Spiel bei der Pressekonferenz: „Wir müssen mit Glauben und Überzeugung in dieses Spiel gehen.“ Dasselbe tat sein Team auch schon im Hinspiel, doch die Frage ist: Werden diesmal auch Tore für Union fallen und reicht es am Ende doch für die Europa League.