CL-Märchen: Austria will Überraschung gegen Paris FC

Die Austria-Frauen wollen im Rückspiel gegen Paris FC das Märchen vom Einzug in die Champions League schreiben. Nach dem 0:0 im Auswärtsspiel hoffen die Wienerinnen auf den Heimvorteil, während St. Pölten in Dänemark einen 3:1-Vorsprung verteidigt.

Die Austria-Frauen treten am Donnerstag (19.45 Uhr) im Rückspiel der dritten CL-Qualifikationsrunde gegen Paris FC mit großen Ambitionen an. Nach dem 0:0 im Auswärtsspiel hofft Trainer Stefan Kenesei auf eine "Märchen"-Vorstellung: "Man kann seine eigenen Märchen schreiben, und das wollen wir versuchen".

Defensivstärke als Trumpf

Die Austria beeindruckt mit sieben Siegen aus acht Saisonspielen bei 28:0 Toren. Torfrau Jasmin Pal und die Defensive um Carina Wenninger waren in Paris unüberwindbar. Im Franz-Horr-Stadion werden 2.500 Fans erwartet.

St. Pölten vor historischem Einzug

Der SKN St. Pölten trifft am Donnerstag (18.5 Uhr) mit einem 3:1-Vorsprung auf Dänemark-Meister Fortuna Hjørring . Doppeltorschützin Carina Brunold betonte: "Wir müssen starten, als ob es 0:0 steht". Österreich hatte noch nie zwei Vertreter in der Frauen-Champions-League.

Sturm Graz mit schwieriger Aufgabe

Die Steirerinnen treten am Donnerstagnachmittag (15.30 Uhr) im Women's Europa Cup gegen Ajax Amsterdam mit einem 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel an. Das Spiel findet in Bad Schwanberg statt, wo Sturm bewusst den Heimvorteil sucht. Trainer Tode Djakovic setzt auf Platzkenntnis: "Wir kennen den Platz sehr gut, Ajax nicht".