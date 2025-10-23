Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Conference League
0:1 - Glasner-Elf blamiert sich gegen AEK Larnaka
© getty

Conference League

0:1 - Glasner-Elf blamiert sich gegen AEK Larnaka

23.10.25, 23:08
Teilen

Eine unerwartete Niederlage kassierte Oliver Glasner in der Conference League mit Crystal Palace. In London musste man sich AEK Larnaka aus Zypern mit 0:1 geschlagen geben.

Nach der langen Serie ohne Niederlage war es nun der zweite "Nuller" in den jüngsten drei Pflichtspielen. Während Crystal Palace nach zwei CoL-Partien bei drei Zählern hält, mischt AEK dank sechs Punkten ganz vorne mit.

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Das gilt auch für Mainz 05, das mit den Ersatzleuten Philipp Mwene (ab 76.), Nikolas Veratschnig und Konstantin Schopp zuhause ein 1:0 über Zrinjski Mostar feierte.

In der Europa League holte Freiburg mit Junior Adamu und Philipp Lienhart ein 2:0 über den FC Utrecht und den zweiten Sieg im dritten Spiel. Die AS Roma hingegen kassierte zuhause gegen Viktoria Pilsen von Ersatzgoalie Florian Wiegele mit dem 1:2 bereits die zweite Niederlage.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden