0:1 - Glasner-Elf blamiert sich gegen AEK Larnaka

Eine unerwartete Niederlage kassierte Oliver Glasner in der Conference League mit Crystal Palace. In London musste man sich AEK Larnaka aus Zypern mit 0:1 geschlagen geben.

Nach der langen Serie ohne Niederlage war es nun der zweite "Nuller" in den jüngsten drei Pflichtspielen. Während Crystal Palace nach zwei CoL-Partien bei drei Zählern hält, mischt AEK dank sechs Punkten ganz vorne mit.

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Das gilt auch für Mainz 05, das mit den Ersatzleuten Philipp Mwene (ab 76.), Nikolas Veratschnig und Konstantin Schopp zuhause ein 1:0 über Zrinjski Mostar feierte.

In der Europa League holte Freiburg mit Junior Adamu und Philipp Lienhart ein 2:0 über den FC Utrecht und den zweiten Sieg im dritten Spiel. Die AS Roma hingegen kassierte zuhause gegen Viktoria Pilsen von Ersatzgoalie Florian Wiegele mit dem 1:2 bereits die zweite Niederlage.