Austria muss Wikinger-Klub biegen

Im Hinspiel der 2. Quali- Runde will die Austria gegen Breidablik vorlegen.

Erstmals seit 2019 tritt die Austria heute (ab 18 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) wieder international an, diesmal allerdings in der neu geschaffenen Conference League. Dort erwartet die Veilchen ein mehr als schlagbarer Gegner: Breidablik Kópavogur. Marktwert der Isländer: 2,81 Millionen Euro für den gesamten Kader! Zum Vergleich ist bei der Austria (18,05 Mio.) alleine Tormann Patrick Pentz mit 2,5 Millionen Euro fast genauso viel wert.

Zwei Veilchen haben mit Isländern Rechnung offen

Die Wahrheit liegt aber bekanntlich auf dem Platz. Weil die isländische Saison bereits seit 2. Mai läuft, hat Breidablik schon 13 Pflichtspiele in den Beinen - die Austria nur eines. Doch in diesem wurde einiges an Selbstvertrauen gesammelt: Beim Debüt von Trainer Manfred Schmid wurde im Cup Spittal/Drau 4:0 besiegt.



Detail am Rande: Für Marco Djuricin und Michael Madl ist Breidablik kein Unbekannter. 2013 flogen die beiden mit Sturm Graz dank 0:1 daheim aus der Europa-League-Quali. Folgt heute die späte Revanche?