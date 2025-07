Austrias Europacup-Auftakt gegen Klub mit Geheimdienst-Wurzeln

Austria Wien empfängt heute Spaeri Tiflis zur zweiten Qualirunde der Conference League. Der georgische Pokalsieger wurde 2016 von Staatsschutz-Mitarbeitern gegründet.

Ein Jahr nach dem frühen Aus gegen Ilves Tampere will Austria Wien heuer in der Conference League wieder durchstarten. In der zweiten Qualifikationsrunde trifft die Elf von Stephan Helm am Donnerstag (20:30 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) auf Spaeri Tiflis aus Georgien.

Ungewöhnlicher Gegner aus Tiflis

Der Klub Spaeri wurde erst 2016 gegründet – von Personen aus dem georgischen Staatsschutz. Der einzige Titel in der noch jungen Vereinsgeschichte: der georgische Pokalsieg 2023. Nur dadurch qualifizierte sich Spaeri für den Europacup. Im Ligabetrieb tritt der Klub aktuell nur in der zweiten georgischen Liga an.

Austria will Favoritenrolle gerecht werden

Austria geht als klarer Favorit in das heutige Heimspiel in Wien-Favoriten. Gelingt ein gutes Resultat, würde der Rückflug am 31. Juli ins Mikheil-Meskhi-Stadion zur Formsache. In Runde drei wartet dann der Sieger aus Banik Ostrava (CZE) gegen Legia Warschau (POL).

Eggestein vor Debüt im Austria-Dress

Neuzugang Johannes Eggestein könnte gegen Spaeri erstmals im violetten Trikot auflaufen. Der 27-Jährige unterschrieb für drei Jahre und gilt als Wunschspieler von Trainer Helm. Sportdirektor Ortlechner lobte die Verpflichtung als „gezielte Verstärkung für die Offensive“. Helm kennt Eggestein noch aus seiner Zeit als Co-Trainer beim LASK.