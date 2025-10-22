Rapid hat die Stars aus Florenz im Visier

Rapid Wien trifft im Conference-League-Duell auf die kriselnde Fiorentina. Beide Teams stecken in einer Talfest - die Italiener sind in der Serie A sieglos, Rapid ohne Sieg in fünf Pflichtspielen. Ein packendes Duell erwartet die Fans.

Am Donnerstag (18.45 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) empfängt Rapid Wien die kriselnde Fiorentina zum Europapokal-Duell. Beide Teams stecken in einer schwierigen Phase: Rapid ist fünf Pflichtspiele ohne Sieg mit vier Niederlagen in Serie, während Fiorentina in der Serie A mit nur drei Punkten aus sieben Spielen historisch schlecht dasteht - zuletzt 1977 war es so schwach.

Fiorentina in historischer Krise

Trotz 90 Millionen Euro Transferinvestitionen im Sommer befindet sich der italienische Klub in einer dramatischen Situation. Coach Stefano Pioli bleibt dennoch zuversichtlich: "Wir müssen uns steigern, aber ich bin noch immer zuversichtlich." Bei Rapid erkannte Trainer Peter Stöger die Chance: "Wir wissen um die Situation in Florenz. Wir wissen aber auch, dass sie sehr große Qualität und einen überragenden Trainer haben."

Rapid ohne Topscorer Mbuyi

Schwerer Verlust für die Hütteldorfer: Topscorer Claudy Mbuyi fällt mit muskulären Problemen "in den nächsten Spielen" aus. Stöger arbeitete mit dem Team an den Defiziten: "Die Energie, die du auf den Platz bringen musst", zu viele Ballverluste und offensive Harmlosigkeit. Gegen den LASK schaffte Rapid trotz 70 Prozent Ballbesitz keine einzige Chance.

Attraktiver Gegner mit Star-Ensemble

Auf Rapid warten namhafte Gegenspieler wie Ex-Manchester-United-Goalie David de Gea, Edin Dzeko (39) und Moise Kean. "Vom Namen und der Besetzung her ist Fiorentina vielleicht der attraktivste Gegner", sagte Stöger. Kapitän Matthias Seidl blickt positiv voraus: "Wir haben auf jeden Fall die Qualität, um eine super Leistung abrufen zu können." Vor zwei Jahren scheiterte Rapid knapp an Fiorentina in der Conference League.

Mögliche Aufstellungen:

SK Rapid - AC Fiorentina

Anpfiff: 18.45 Uhr

Stadion: Allianz Stadion, Wien

Schiedsrichter: Frid/ISR

Rapid: Hedl - Bolla, Cvetkovic, Ahoussou, Horn - Lu. Grgic, Amane - Wurmbrand, M. Seidl, Weixelbraun - Antiste

Es fehlen: Mbuyi (muskuläre Probleme), Dahl, Marcelin, Börkeeiet (alle verletzt bzw. im Aufbautraining)

Fiorentina: De Gea - Mari, Ranieri, Pongracic - Dodo, Ndour, Nicolussi, Mandragora, Parisi - Gudmundsson, Piccoli

Es fehlen: Gosens (angeschlagen)

