Später Gegentreffer besiegelt Austria-Pleite

Die Wiener Austria verliert das Conference-League-Spiel gegen Villarreal knapp mit 0:1. Der entscheidende Treffer fällt erst in der 87. Minute durch Jackson Nicolas. Um International überwintern zu dürfen, muss jedoch ein Wunder her.

Die Wiener Austria hat am Donnerstag in der Fußball-Conference-League einen Achtungserfolg knapp verpasst. Die "Veilchen" hielten im Heimspiel gegen Gruppe-C-Spitzenreiter Villarreal lange ein 0:0, mussten sich dann aber durch ein spätes Tor von Nicolas Jackson (87.) noch mit 0:1 geschlagen geben. Damit halten die Violetten nach vier Runden bei nur einem Punkt, die Chance auf Endrang zwei und ein Überwintern im Europacup ist verschwindend gering.

Das Parallelmatch Hapoel Be'er Sheva - Lech Posen begann um 21.00 Uhr. Über der Partie vor 11.000 Zuschauern lag der Schatten des schweren Autounfalls von Muharem Huskovic. Beim Mannschaftsfoto vor Spielbeginn wurde das Neuner-Triot des U21-Teamstürmers präsentiert, Villarreal schickte Genesungswünsche und sogar das Austria-Maskottchen trug das Leiberl des 19-Jährigen, der laut Sportdirektor Manuel Ortlechner wieder ansprechbar ist. In der neunten Minute erhob sich das Publikum und spendete Huskovic aufmunternden Applaus.

Austria mit stabilem Defensivverhalten

Auf dem Spielfeld selbst hielten sich die Höhepunkte in Grenzen. Die Austria musste neben Huskovic auch die angeschlagenen Lukas Mühl und Marvin Martins vorgeben, Trainer Manfred Schmid setzte auf eine Fünferkette, um gegen die Spanier ein Debakel wie das 0:5 in der Vorwoche zu vermeiden. Diese Maßnahme machte sich insofern bezahlt, als dass es für Villarreal gegen die violette Defensive praktisch kein Durchkommen gab. Nur zweimal erzeugten die Gäste vor der Pause Gefahr.

In der 36. Minute schoss Arnaut Danjuma über die Latte, drei Minuten später fehlten bei einem Kopfball des Angreifers nach einer Flanke von Johan Mojica nur Zentimeter. Villarreals Samuel Chukwueze, in der Vorwoche nicht zu halten, wurde diesmal von Manuel Polster aus dem Spiel genommen.

Austrias Stabilität in der Defensive ging auf Kosten des Angriffsspiels - die Villarreal-Abwehr geriet nicht wirklich in Bedrängnis. Lediglich in der 23. Minute tauchten die Violetten vielversprechend im gegnerischen Sechzehner auf, Georg Teigl wurde allerdings in guter Position abgedrängt.

Nur eine hochkarätige Austria-Chance

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts Grundlegendes an der Charakteristik der Partie. Villarreal verzeichnete viel Ballbesitz, aber wenig Chancen. Die Austria rackerte und stellte die Räume zu, brachte jedoch nach vorne selten etwas Produktives zustande - mit Ausnahme eines Versuchs von Can Keles, der von Villarreal-Schlussmann Pepe Reina gebändigt wurde (77.).

Der Lucky Punch gelang schließlich den Spaniern. Nach einem Fehler von Polster setzte sich Jose Morales auch mit etwas Ballglück durch und legte mit der Ferse auf den eingewechselten Jackson ab - bei dessen Schuss war zwar Austria-Goalie Christian Früchtl noch dran, das entscheidende Tor konnte aber nicht mehr verhindert werden (87.). Villarreal ist nach dem vierten Sieg im vierten Gruppenspiel fix in den Top zwei und damit weiter.

Die Stimmen zum Spiel:



Manfred Schmid (Austria-Trainer): "Die Mannschaft hätte sich einen Punkt verdient. Wir haben taktisch sehr gut gespielt und das Spiel immer unter Kontrolle gehabt. Aber sobald man ihnen Raum lässt, werden sie gefährlich. Das Tor war unnötig. Es wäre jetzt vermessen, vom Aufstieg zu reden. Wir wollen noch zwei gute Spiele abliefern, dann schauen wir, was rauskommt."

Dominik Fitz (Austria-Spieler): "Wir haben auch für Muki (Anm.: Muharem Huskovic) gespielt und über 90 Minuten alles reingehaut. So ein Tor darf man einfach nicht bekommen. Die Klasse von Villarreal hat man am Schluss wieder gesehen, auch wenn sie beim Tor Glück hatten. Wir können uns nichts vorwerfen, haben 90 Minuten lang hervorragend verteidigt und immer wieder Nadelstiche gesetzt."

Manfred Fischer (Austria-Spieler): "Diese Niederlage ist für mich nicht zu akzeptieren. Wir müssen einen Punkt mitnehmen, hatten Chancen, zu gewinnen. Diese Niederlage tut unglaublich weh. Wir haben super ins Spiel gefunden. Ich muss der Mannschaft ein unglaubliches Kompliment machen. Was wir heute auf den Platz gelegt haben, war einzig und allein für unseren Freund Muki. Heute kann sich jeder in den Spiegel schauen und sagen, ich habe alles für meinen Freund gegeben."

Fußball-Conference-League, Gruppe C, 4. Runde:

FK Austria Wien - Villarreal CF 0:1 (0:0)

Wien, Viola Park, 11.000 Zuschauer, SR Kabakow (BUL)



Tore: Nicolas (87.)

Gelbe Karten: Ranftl, Polster bzw. Lo Celso, Nicolas, Morlanes, Baena

Austria: Früchtl - Teigl (90. Tabakovic), Ranftl, Galvao, Meisl, Polster - Braunöder, Fischer, Fitz (82. Drame) - Gruber (65. Holland), Jukic (65. Keles)

Villarreal: Reina - Mandi, Albiol (46. Torres), Cuenca, Mojica - Chukwueze (67. Pino), Coquelin (56. Morales), Morlanes, Baena - Lo Celso (79. Capoue), Danjuma (56. Nicolas)