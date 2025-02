Super-Youngster drückt nach Sensations-Abend wieder Schulbank

Fußball-Youngster Michael Noonan hat Donnerstagabend Geschichte geschrieben - keine Ausrede um sich am nächsten Morgen vor der Schule zu drücken!

Das, was der Ire Michael Noonan am Donnerstag im norwegischen Molde erlebt hat, davon können seine Schulkollegen wohl nur träumen. Mit nur 16 Jahren und 197 Tagen erreichte der Youngster an nur einem Abend einen Fußball-Meilenstein nach dem anderen. Im Play-off-Duell der Conference League gegen den Molde FK feierte Noonan sein Debüt mit den Shamrock Rovers, stand sogar in der Startaufstellung. Doch damit nicht genug!

© Getty ×

Noonans Tor sorgte für Shamrock-Sieg

In der 57. Minute traf das Jung-Juwel auch noch, sicherte seiner Mannschaft somit einen 1:0-Sieg. Und es wird noch unglaublicher: Noonan machte sich mit seinem Goldtor auch noch zum jüngsten Torschützen in der Geschichte des Europacups. Bislang hielt diesen Rekord Napoli-Torjäger Romelu Lukaku inne, der bei seinem Europa-League-Treffer im Jahr 2009 jedoch 21 Tage älter gewesen war.

Lange Zeit, um seinen historischen Erfolg zu feiern, hatte Noonan jedoch nicht. Für den "Man of the Match" ging es nach dem Rückflug nach Dublin, am nächsten Morgen wieder zurück in die Schule. "Und er geht zurück in die Schule...", postete Mutter Sandie Noonan auf X und teilte einen Schnappschuss, der den Stürmer auf dem Weg in die Schule zeigt.