Dortmund nach Flamengo-Pleite gegen Sundowns unter Druck

Borussia Dortmund steht vor einem entscheidenden Spiel gegen Mamelodi Sundowns in der Klub-WM. Team-Star Marcel Sabitzer enttäuschte beim 0:0 gegen Flamengo. Ob er und Neuzugang Jobe Bellingham starten, ist ungewiss.

Nach dem unbefriedigenden 0:0 gegen Flamengo in der Klub-WM muss Borussia Dortmund gegen Mamelodi Sundowns dringend gewinnen. Österreichs Nationalspieler Marcel Sabitzer konnte nicht überzeugen und wurde ausgewechselt. Ob er am Samstag, (18 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) in der Startelf steht, ist ebenso ungewiss wie der Einsatz von Neuzugang Jobe Bellingham, der gegen Flamengo in der zweiten Halbzeit debütierte.

Strenger Schiedsrichter eingesetzt

Die FIFA hat Gabriel Benitez aus Paraguay als Schiedsrichter für die Partie bestätigt. Benitez ist für seine strenge Linie bekannt und zeigte in der vergangenen Saison durchschnittlich fünf Gelbe Karten pro Spiel.

Dortmund steht unter Druck, nachdem die Sundowns ihr erstes Spiel gegen Ulsan HD gewannen.