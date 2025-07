Eklat nach Finale: Jetzt spricht Luis Enrique über Schlägerei

Das Klub-WM-Finale endete mit einem Handgemenge: PSG-Trainer Luis Enrique geriet durch einen Rempler gegen Chelseas Joao Pedro in die Schlagzeilen. Der Spanier zeigte sich nachträglich reumütig, doch die Bilder des Eklats gingen um die Welt.

Die Szene überschattete Chelseas 3:0-Sieg: Nach dem Abpfiff kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Teams. Auf TV-Bildern war deutlich zu sehen, wie PSG-Trainer Luis Enrique Chelseas Joao Pedro die Hand ins Gesicht drückte, worauf dieser zu Boden ging. Mehrere Spieler und Betreuer stürmten herbei, um zu schlichten.

Enrique zeigt Reue

"Am Ende des Spiels gab es eine Situation, die meiner Meinung nach von allen hätte vermieden werden können", räumte der PSG-Coach ein. Der Spanier versuchte sich zu erklären: "Mein Ziel ist es immer, die Spieler zu überzeugen, damit es keine weiteren Probleme gibt. Intern gibt es viel Druck."

Hitze und Emotionen

Die brütende Hitze in New Jersey hatte das Spiel von Beginn an geprägt. Chelsea-Trainer Enzo Maresca gestand: "Wir haben versucht, sehr aggressiv zu sein und sie früh zu ersticken." Diese Aggressivität setzte sich nach dem Schlusspfiff fort, als die angestauten Emotionen überkochten.