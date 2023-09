1:3 - LASK verpasst Sensation gegen Liverpool

45 Minuten schien alles perfekt. Denn der LASK führte zur Pause 1:0 und schnupperte an der Sensation gegen Liverpool. In der zweiten Halbzeit blühten die "Reds" auf und "verkloppten" die Linzer im Auftaktspiel der Europa League mit 1:3.

Statt "This is Anfield" hieß es gestern "Des is die Gugi". 18.000 Fans sorgten im neuen Schmuckkästchen der Linzer für unvergessliche Stimmung. Und das obwohl Star-Trainer Jürgen Klopp den 2. Anzug auf den Rasen schickte. Zahlreiche Stammspieler, wie Reds-Goalgetter Mo Salah, mussten zu Beginn Platz auf der Ersatzbank nehmen. Das nutze der LASK aus und legte zu Beginn mit hohem Pressing los. Dabei sprang auch direkt eine Ecke, die zwar nichts einbrachte, für die Truppe von Coach Thomas Sageder, heraus. Dennoch spielte sich die meiste Zeit in der englischen Hälfte ab.

LASK schockt Klopp mit »Flecker-Bissen«

Dann brachte Renner den Ball von links in den Sechszehner, wo sich Zulj im Zweikampf gegen den Weltklasse-Verteidiger Van Dijk drehte. Der Liverpool-Kapitän hatte aber noch den Fuß dazwischen. Ecke für die Oberösterreicher. Und diese Ecke hatte es in sich. Nach dem Corner von Horvath, landete die Kugel bei Flecker. Dieser legte sich den Ball zurecht und haute ihn schwungvoll in die Maschen. Da schaut auch "Einser-Keeper"-Alisson von der Ersatzbank blöd aus der Wäsche - Das ist das 1:0 für den LASK (14.)!

Die Klopp-Elf wurde trotz Rückstand nicht gefährlicher. Ganz im Gegenteil die Oberösterreicher erhöhten im "Spiel des Jahres" zunehmend den Druck. Auch weil sie sehr stark verteidigten und Liverpool kaum zu Chancen kommen ließ. Zumindest bis zur 36.Minute. Denn da war das Glück definitiv auf der Seite der Hausherren. Van Dijk legte das Leder per Kopf von der zweiten Stange zurück in die Mitte. Plötzlich hatte Nunez den Ausgleich auf einem Silbertablett serviert bekommen. Doch LASK-Goalie Lawal springt in letzter Sekunde zur Heldentat heran kratzte den Kopfball noch von der Linie. Damit ging es für die Athletiker mit einem großartigen 1:0-Stand in die Kabine.

Liverpool dreht Partie innerhalb von sechs Minuten

Unverändert ging es für beide Teams in die zweite Spielhälfte. Anscheinend ging den "Reds" aber doch ein wenig die Düse und schickten kurzer Hand Star-Stürner Mo Salah zum Aufwärmen. Sieben Minuten waren seit Wiederanpfiff gespielt. Sechseinhalb davon mit Liverpool im Ballbesitz. Dann der Schock. Ziereis blockte Bajcetics. Der Verteidiger konnte aber nicht mehr rechtzeitig zurückziehen und räumte den Reds-Akteur ab. Elfmeter! Nunez trat an und knallte den Ball präzise ins Netz. Das ist das 1:1 (58.)!

Direkt drückte die Sageder-Elf dagegen. Havel versuchte es aus rund 20 Meter mit einem ordentlichen Knaller Richtung Tor. Das war beinahe die erneute Führung für den LASK! Bajcetic klärt jedoch in letzter Sekunde. Und dann kam für die kalte Dusche für die Oberösterreicher. Es folgte eine scharfe Hereingabe durch Gravenbach, wo Diaz Tormann Lawal aus kurzer Distanz keine Chance ließ. 2:1 (63.) - Das ist die Führung für Liverpool.

Innerhalb von sechs Minuten war die Linzer-Führung dahin. Die Enttäuschung merkte man Flecker und Co. richtig an. Als wäre das nicht schon genug, kam dann auch noch der Topstar der "Reds" ins Spiel. Kaum eingewechselt sorgte der Ägypter direkt für Schrecken. Luckender stand aber genau richtig und rettete auf der Linie. Dann war es aber soweit. Salah spazierte durch die LASK-Defensive und schob Lawal durch die Beine. 3:1 (88.) - Das war's dann wohl!

Zahlen & Fakten zum Spiel

LASK - FC Liverpool Endstand 1:3 (1:0).

Linz, Oberösterreich Arena, 17.098 (ausverkauft),

Schiedsrichter: Di Bello (ITA).

Tore: 1:0 Flecker (14.),1:1 Nunez (56./Elfmeter),1:2 Luis Diaz (63.),1:3 Salah (88.)

Gelbe Karten: Havel, Zulj, Ziereis bzw. Konate, Bajcetic

LASK: Lawal - Ziereis, Andrade, Luckeneder (80. Darboe) - Flecker (89. Ba), Jovicic, Horvath, Renner (89. Bello) - Ljubicic (68. Kone), Zulj, Havel (68. Mustapha)

Liverpool: Kelleher - Bajcetic (61. Gomez), Konate (82. Matip), Van Dijk, Tsimikas - Elliott, Endo (60. Mac Allister), Gravenberch (74. Salah) - Doak (60. Szoboszlai), Nunez, Diaz