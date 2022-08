Austria- und Fenerbahce-Fans liefern sich wilde Straßenschlacht

Beim gestrigen Fußballspiel zwischen FK Austria Wien und SK Fenerbahce in war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das

Match wurde aufgrund einer Gefahrenprognose und Gefahrenanalyse bereits im Vorfeld als „Hochrisikospiel“ eingestuft.

Vor dem Spiel fand ein Corteo der Gästefans, ausgehend vom Reumannplatz in Marschrichtung „Viola Park“, statt. Dabei wurden vereinzelt pyrotechnische Gegenstände entzündet. Von 18:15 – 18:40 Uhr kam es zu einer Sperre des, Verkehrs im Bereich der Laaer-Berg-Straße. Ebenso wurden pyrotechnische Gegenstände beim Zustrom der Fans der Heimmannschaft verwendet. Während des Spiels wurden im gesamten Stadion von beiden Fanlagern pyrotechnische Gegenstände entzündet. Ein 27-jähriger türkischer Staatsangehöriger verletzte sich dabei und musste von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung zur Versorgung in ein Spital gebracht werden.

Darüber hinaus kam es zu einer kurzen Spielunterbrechung aufgrund eines Bewurfes gegen den Tormann des SK Fenerbahce. Er konnte verletzungsfrei weiterspielen und das Spiel fortgesetzt werden. Diesbezüglich wird Anzeige wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung gegen Unbekannt erstattet.

Im Zuge des Abstroms kam es zu diversen Provokationen und Meinungsverschiedenheiten zwischen den Fans im Stadion und im Umfeld. Gegen 00:45 Uhr mussten Einsatzkräfte der Wiener Polizei erneut in den Bereich des Reumannplatzes ausrücken. Laut derzeitigem Ermittlungsstand sollen rund 30 Austria Wien Fans mit Holz- und Eisenstangen sowie auch

Sesseln bewaffnet rund 50 Fenerbahce Fans attackiert haben.

In der Nacht gegen 0:55 Uhr gab es noch aufgeheizte Situationen in Wien-Favoriten.

Fans beider Lager beschossen sich mit Bengalen.

Es gab einen Polizeikessel am Reumannplatz.



????Massenanfahrt von 1010 Schwarzenbergplatz nach 1100 Reumannplatz.#wien #fakbe #Fenerbahce #w1808 pic.twitter.com/PUlOPWWavh