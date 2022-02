Barça setzt heute auf Aubameyang

Nach 1:1 im Hinspiel benötigen Katalanen bei Napoli einen Sieg.

Der FC Barcelona ließ im Sechzehntelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Napoli viele Chancen liegen - trotz 21 Torschüssen. Die Italiener konnten durch Piotr Zieliński sogar in Führung gehen (29.). Zwar traf Ferran Torres vom Elfmeterpunkt noch zum 1:1-Ausgleich (59.), aber im Anschluss vergab der Winter-Neuzugang von Manchester City noch weitere Top-Möglichkeiten. Im Rückspiel stehen die Katalanen heute (21 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) deshalb gehörig unter Druck.

Barça-Trainer Xavi nach 1:1 weiter zuversichtlich

"Jetzt müssen wir in Neapel gewinnen. Dazu müssen wir genauso spielen wie im Hinspiel, aber einfach unsere Chancen nutzen", fordert Trainer Xavi Hernández. Keine einfache Aufgabe, denn Napoli verlor nur drei der letzten 14 Spiele in der Europa League. Außerdem konnte Barça in den vergangenen zehn Spielen in UEFA-Bewerben nie mehr als einen Treffer erzielen. "Die Tore kommen schon noch", ist Xavi überzeugt.

Aubameyang bei Tor-Premiere mit Triplepack

Seit vergangenem Wochenende ruhe die Hoffnungen auf Pierre-Emerick Aubameyang. Der Superstar, der im Winter von Arsenal nach Spanien übersiedelte, traf am Samstag erstmals für seinen neuen Klub, erzielte beim 4:1-Auswärtserfolg bei Valencia gleich einen Triplepack. "Ich habe jetzt viele Jahre lang Tore geschossen und ich werde versuchen, das bei Barça fortzusetzen. Ich möchte treffen, um der Mannschaft zu Siegen zu verhelfen - das ist immer das Wichtigste", stellt Aubameyang klar.

"Wir wollen die Europa League gewinnen".

Heute wären Aubameyang-Tore für Barcelona enorm wichtig. Der 32-Jährige betont nämlich: "Wir wollen die Europa League gewinnen. Wir sind bereit und wollen gut abschneiden. Im Hinspiel haben wir wirklich gut gespielt, aber wir hätten noch ein paar Tore machen können. Dort müssen wir effizienter sein." Denn Aubameyang und Barça haben diese Saison noch viel vor.