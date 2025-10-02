Bullen kassieren nächste Niederlage - 0:2 gegen Lyon

Red Bull Salzburg steckt in der Europapokal-Krise. Die Bullen verloren in Lyon 0:2 - die vierte Niederlage in Folge. Torhüter Alexander Schlager hielt einen Elfer, machte dann aber einen folgenschweren Fehler.

Red Bull Salzburg kassiert die nächste Europapokal-Pleite. Die Bullen unterlagen bei Olympique Lyon mit 0:2 und haben damit schon vier Niederlagen in Folge in internationalen Wettbewerben kassiert. Noch dazu wartet das Team weiter auf das erste Europa-League-Tor.

Schlager im Wechselbad der Gefühle

Torhüter Alexander Schlager erlebte einen emotionalen Achterbahnritt. In der 7. Minute hielt er einen Elfmeter von Pavel Sulc und rettete seine Mannschaft. Doch nur vier Minuten später patzte er beim Herausspielen - sein Pass landete beim Gegner, die anschließende Flanke köpfte Martin Satriano zum 1:0 ein.

Lyon dominiert das Spiel

Die Franzosen zeigten sich über weite Strecken überlegen. Mit 66 Prozent Ballbesitz in der ersten Hälfte kontrollierten sie das Spiel. Salzburg fand kaum Mittel gegen die starken Hausherren. In der 57. Minute baute Ruben Kluivert, Sohn von Legende Patrick Kluivert, die Führung auf 2:0 aus.

Salzburg ohne Durchschlagskraft

Erst mit den Einwechslungen zeigte Salzburg etwas mehr Spielkultur. Youngster Kerim Alajbegovic setzte frische Akzente und testete den Lyon-Keeper gleich zweimal. Doch wirklich zwingend wurden die Bullen nicht mehr. Jetzt wartet am Sonntag das Spitzenspiel gegen Rapid.