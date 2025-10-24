Alles zu oe24VIP
Marko Arnautovic
© Getty

Nach Muskel-Schock

Diagnose ist da: Arnautovic kann aufatmen

24.10.25, 11:46
Erste Entwarnung bei Marko Arnautovic: Nach dem Schreckmoment in Braga gibt es Hoffnung für die WM-Quali. 

Marko Arnautovic hat sich beim 0:2 von Roter Stern Belgrad gegen Sporting Braga zwar verletzt, doch die erste Diagnose sorgt für Erleichterung. Österreichs Rekordteamspieler musste nach einem Zweikampf schon nach 37 Minuten mit offensichtlichen Schmerzen im linken Oberschenkel raus.

Muskelverletzung statt schlimmer Diagnose 

Trainer Vladan Milojevic bestätigte nach dem Spiel: „Er hat einen Schlag abbekommen und fühlte starke Schmerzen.“ Die erste Sorge war groß, dass es das Knie sein könnte. Doch der Coach beruhigte: „Ich hatte Angst, dass sein Knie betroffen ist, aber es ist nur eine Muskelverletzung.“ 

Hoffnung für das ÖFB-Team

Arnautovic liegt demnach keine schwerwiegendere Blessur vor – eine Rückkehr für die entscheidenden WM-Quali-Spiele im November scheint möglich. Österreich trifft am 15. November auswärts auf Zypern, drei Tage später in Wien auf Bosnien-Herzegowina.

Roter Stern strauchelt – Glasner mit Heimpleite

Für Arnautovics Klub war das 0:2 in Braga die zweite Niederlage in drei Gruppenspielen der Europa League. Sporting führt die Gruppe souverän an.

Weniger erfreulich verlief der Abend auch für Oliver Glasner: Sein Crystal Palace unterlag in der Conference League zu Hause gegen AEK Larnaka mit 0:1. Es war bereits die zweite Niederlage in den letzten drei Pflichtspielen.

