"Eine Schande": Barca tobt nach EL-Aus

„Was auf der Tribüne passiert ist, ist eine Schande!“

Eintracht Frankfurt ist am Donnerstag in der Fußball-Europa-League der große Coup gelungen. Die Hessen feierten im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona einen 3:2-Auswärtssieg und zogen mit einem Gesamtscore von 4:3 in die Vorschlussrunde ein, wo am 28. April und 5. Mai West Ham der Gegner ist.

Rund 30.000 Fans unterstützten die Frankfurter im Camp Nou, wodurch das Auswärtsspiel für die Hessen fast schon zu einem Heimspiel wurde. Dass so viel deutsche Fans im Stadion waren, sorgt bei Barcelona für Ärger. „Was auf der Tribüne passiert ist, ist eine Schande, die nicht mehr passieren darf. Wir werden Maßnahmen ergreifen und sie erklären. Heute habe ich mich geschämt“, so Barca-Boss Laporta. Auch Trainer Xavi zeigte sich verwundert: „Ein Planungsfehler. Die Spieler und ich wollen auch wissen, wie es dazu kam. Wir mussten in Frankfurt durch die Hölle. Und die haben sich hier gefühlt wie Zuhause.“

Doch wie kam es überhaupt dazu? Offiziell bekam Frankfurt als Gast-Team nur 5.000 Karten, 25.000 Fans kamen anderweitig zu ihrem Ticket. Viele benutzten etwa ausländische Kreditkarten, andere kauften auf Verkaufsportalen die Eintrittskarten zu überhöhten Preisen.