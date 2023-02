Euro-League-Hit zwischen Barca und United endet 2:2

1:0! Bullen feiern späten Sieg über AS Roma Der FC Salzburg gewinnt das Play-Off in der Europa-League-Zwischenrunde gegen die AS Roma mit 1:0. Nicolas Capaldo trifft in der 88. Minute per Kopf zur erlösenden Führung. Zuvor hatten die Römer mit zwei Aluminiumtreffern Pech.