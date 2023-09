Hammer-Lose für LASK und Sturm in der Europa-League-Gruppenphase

Die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase hat Vizemeister Sturm und dem LASK attraktive Lose beschert.

Im Vorjahr scheiterte Sturm Graz in der Gruppe mit Lazio Rom, Feyenoord Rotterdam und Midtjylland als Tabellenletzter. Damals waren nach sechs Spieltagen alle vier Teams punktegleich. Nach dem bittersten Aus der Europacup-Geschichte will der heimische Vizemeister heuer auch international Aufzeigen. In Gruppe D treffen die Steirer auf Atalanta Bergamo, Sporting Lissabon und Rakow Czestochowa.

Noch härter ist die Aufgabe in der zweithöchsten europäischen Spielklasse für den LASK. Nach dem Zitter-Aufstieg gegen Mostar treffen die Oberösterreicher in Gruppe E auf Liverpool mit Kult-Coach Jürgen Klopp, dem Überraschungsteam aus dem Vorjahr, Union St. Gilloise und Toulouse.

Die genaue Spielzeiten werden am Samstag von der UEFA veröffentlicht.