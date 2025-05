Kevin Danso jubelt über Europa-League-Titel: "Bedeutet mir alles"

Kevin Danso hat als erster Österreicher die Europa League gewonnen. Der Tottenham-Verteidiger feierte nach dem 1:0-Finalsieg gegen Manchester United seinen größten Karriereerfolg: "Es bedeutet mir alles". Für die Spurs ist es der erste Titel seit 17 Jahren.

In der hitzigen Schlussphase wurde Kevin Danso in der 78. Minute eingewechselt und half Tottenham, den 1:0-Vorsprung zu verteidigen. Der ÖFB-Star agierte in der Fünferkette souverän, entschärfte Flanken und hatte sogar eine Torchance. "Mir ist bei der Einwechslung so viel durch den Kopf gegangen", gestand der 26-Jährige nach dem Spiel .

Golden Moment für Danso

Nach dem Abpfiff genoss der Steirer seinen ersten großen Titel in vollen Zügen: Mit Goldmedaille um den Hals posierte er für Sieger-Selfies und kündigte an: "Ich werde die ganze Nacht tanzen". Der Sieg beendete eine 17-jährige Titeldurststrecke der Spurs – ihr letzter Pokalgewinn datierte aus dem Jahr 2007 .

Postecoglous Befreiungsschlag

Tottenham-Trainer Ange Postecoglou atmete erleichtert auf: "Ich weiß, was es für diesen Verein bedeutet". Für Danso, der im Winter von Lens kam, war der Triumph besonders: "Nach langer Zeit wieder einen Pokal zu gewinnen, ist für Tottenham was Besonderes und ich bin ein Teil davon" .

Amorim unter Druck

Bei Verlierer Manchester United wackelt Trainer Ruben Amorim: "Wenn der Vorstand und die Fans der Meinung sind, dass ich nicht der Richtige bin, werde ich gehen". Verteidiger Luke Shaw entschuldigte sich bei den Fans: "Es klingt vielleicht blöd, aber ich kann mich nur entschuldigen" .