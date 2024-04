Klopp hofft auf ein Wunder gegen Atalanta Bergamo

Liverpool muss in Bergamo bei Atalanta ein 0:3 aufholen, wollen die "Reds" weiter um einen Europacup-Titel mitspielen.

Zum Saisonende definitiv vorbei ist es für Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Umso mehr hoffen die Engländer nach den jüngsten sportlichen Rückschlagen in der Premier League und im Europacup auf ein Wunder in Bergamo (21 Uhr, live ServusTV & sport24-Liveticker).

Atalanta demütigte Liverpool im Hinspiel

Vor einer Woche hatten die Italiener die "Reds" an der Anfield Road entzaubert, die 0:3-Bürde lastet nun schwer auf den Schultern von Mohamed Salah und Co. "Wir werden alles geben, was wir haben", versprach Linksverteidiger Andy Robertson.

In Bergamo zuletzt 5:0 gewonnen

Dass ein hoher Sieg bei den Bergamasken möglich ist, bewies die Klopp-Truppe vor dreieinhalb Jahren beim 5:0-Erfolg in der Champions League.

Der Sieger des Duells trifft auf den Gewinner der Viertelfinalpaarung zwischen Olympique Marseille und Benfica Lissabon.