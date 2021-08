ÖSTERREICH-Experte Hans Krankl vor dem Europa-League-Hit von Rapid gegen Sorja Luhansk.

Rapid hat jetzt zwei Mal in Folge verloren. Das ist natürlich nicht gut, aber man muss auch sagen: Gegen Famagusta war die Leistung nicht vielversprechend, aber es ist nichts passiert. In Altach hatte Rapid alles unter Kontrolle, mit Altachs Ausgleich war lange Zeit nicht zu rechnen. Dass man das Match dann in letzter Sekunde auch noch verliert, ist doppelt bitter.

Andere haben auch Monsterprogramm

Kühbauer hat recht, dass Rapid ein Monsterprogramm hat. Aber das haben andere auch. Der Kader ist nicht riesig, aber ein 1:0 in Altach zu verteidigen, würde auch mit der aktuellen Mannschaft gehen. Verstärkungen würden Rapid sicher guttun - aber nur solche, die auch weiterhelfen, keine Ergänzungsspieler.

Morgen spielt man wieder international, das ist gleich eine ganz andere Bühne. Die Ukrainer kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass sie auch nicht gerade gut gestartet sind und erst einen Saisonsieg haben. Deshalb bin ich überzeugt: Rapid hat sicher die bessere Mannschaft - auch wie sie jetzt ist.