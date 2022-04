Leipzig greift bei Atalanta nach Aufstieg

Nach dem Heim-1:1 ist Leipzig heute im Rückspiel bei Atalanta Bergamo gefordert.

Bergamo. Vizemeister, 2- facher Pokalfinalist, Halbfinalist in der Champions League – oft war Leipzig knapp dran an einem großen Titel, gereicht hat es aber noch nicht. Das soll sich heuer ändern, die Bullen haben noch zwei Chancen: Zum einen steht man im DFB-Pokal-Halbfinale, zum anderen im Viertelfinale der Europa League. „Unsere Fans dürfen träumen, denn davon lebt es auch, und wir werden natürlich alles dafür geben, dass der Traum vielleicht wahr werden kann“, meint Trainer Domenico Tedesco.

›Wollen unbedingt eine Runde weiterkommen‹

Heute wartet auf die Bullen das Europa-League-Rückspiel bei Atalanta Bergamo, dem aktuellen 8. der italienischen Serie A. Das Hinspiel endete nach einem munteren Hin und Her 1:1. „Das war eine gute Leistung von beiden, das ist eine Top-Mannschaft, gegen die wir spielen“, betont ÖFB-Ass Konrad Laimer und stellt klar. „Wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen.“

Die Form spricht für die Bullen: In den ersten 20 Spielen unter Tedesco feierte Leipzig 13 Siege, verlor nur zwei Mal. Am Wochenende gab es einen klaren 3:0-Erfolg gegen Hoffenheim. Die Italiener, die erstmals seit 1988 in ein europäisches Halbfinale wollen, verloren die Generalprobe bei Sassuolo 1:2.