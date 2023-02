ManUnited empfängt im Europa-League-Hit den FC Barcelona

Manchester United will seinen Lauf fortsetzen und mit dem FC Barcelona einen anderen Großclub des europäischen Fußballs bezwingen.

Nach einem 2:2 im Camp Nou gastieren die Katalanen im Rückspiel des Europa-League-Play-offs am Donnerstag (ab 21 Uhr im Sport24-Liveticker) im Old Trafford. Er habe eine "Idee", sagte United-Trainer Erik ten Hag kryptisch über seine Vorbereitung auf den Schlager. Marcel Sabitzer hat seine Gelb-Sperre abgesessen und steht den "Red Devils" zur Verfügung.

In Manchester ist das Selbstvertrauen wieder gestiegen. Die vergangene Pech-und-Pannen-Saison ist schon wieder vergessen. Der im Sommer von Ajax Amsterdam geholte Ten Hag hat die Mannschaft Schritt für Schritt verbessert. In der Premier League darf der 20-fache englische Meister bei fünf Zählern Rückstand auf Arsenal ebenso vom Titel träumen wie in drei weiteren Bewerben. Im Ligacup - das Finale bestreitet United am Sonntag gegen Newcastle - ist der Club ebenso noch dabei wie im FA-Cup und eben der Europa League.

"Wir alle wollen große Spiele spielen. Wenn du jung bist, träumst du davon. Nun ist es soweit. Es ist noch Februar, aber auf uns warten schon große Spiele. Wir freuen uns darüber", betonte Ten Hag. Innenverteidiger Raphael Varane kennt Barcelona noch aus seiner Zeit bei Real Madrid. "Wir sind bereit für die Aufgabe", meinte der Franzose.

Rashford-Gala im Hinspiel

Das Hinspiel wurde zur Show von Marcus Rashford, der einen Treffer erzielte, ein Eigentor provozierte und sich insgesamt als Schrecken der Barcelona-Abwehr präsentierte. Englands Teamstürmer hat in der Europa League einen Schnitt von einem Tor alle 76 Minuten. Ihn gilt es aus katalanischer Sicht zu stoppen.

Barcelona hat an das Old Trafford gemischte Gefühle. In fünf bisherigen Auftritten gelang nur ein Sieg im April 2019 im Viertelfinale der Champions League. Am Donnerstag fehlen zwei Jungstars. Gavi ist gesperrt, Pedri verletzt. Auch Ousmane Dembele wird die Partie wegen Oberschenkelproblemen versäumen.

Für die Blaugrana spricht, dass sie sich in den vergangenen Wochen ebenfalls gut in Form präsentiert haben. In La Liga streben Robert Lewandowski und Co. dem Titel entgegen. Unter Xavi holte Barcelona heuer bereits den spanischen Supercup im Finale gegen Real Madrid, der 43-Jährige will nun mehr. Sicher sei die Aufgabe schwer, meinte Xavi. "Aber wir haben ein mutiges Team, das gerne angreift und immer gewinnen will. Dieses Spiel wird keine Ausnahme sein."