So viel cashen Salzburg, Sturm & Rapid international ab

Europacup heißt nicht nur Fußball-Feuerwerk, sondern auch Kassenklingeln. Für Salzburg, Sturm und Rapid wird der Herbst damit nicht nur sportlich heiß, sondern auch finanziell ein echter Millionen-Kracher.

Der Traum von der Champions League ist für Sturm Graz und RB Salzburg geplatzt – doch auch die Europa League bringt sportliche Herausforderungen und klingelnde Kassen. Zwar ist der Jackpot nicht so prall gefüllt wie in der Königsklasse, wo satte 2,5 Milliarden Euro ausgeschüttet werden, doch auch im „zweithöchsten“ Bewerb verteilt die UEFA stolze 565 Millionen Euro an die 36 Teilnehmer.

Das Geld fließt aus drei Töpfen: 155 Millionen Euro werden fix als Startprämien ausbezahlt, 212 Millionen Euro hängen von den Ergebnissen ab, weitere 198 Millionen Euro gehen in den sogenannten Marktwert-Topf. Für Sturm und Salzburg bedeutet das: Schon vor dem ersten Ankick am 24./25. September sind pro Klub 4,31 Millionen Euro Startgeld fix.

Sturm krallte bereits 8,6 Mio. Euro ab

Für Sturm Graz gibt es obendrauf noch ein Trostpflaster: Das Aus im Champions-League-Play-off gegen Bodø/Glimt bringt den Steirern zusätzliche 4,29 Millionen Euro ein – damit sind bereits 8,6 Millionen Euro auf der Habenseite. Salzburg geht ohne diesen Bonus in die Gruppenphase, streift aber immerhin noch 175.000 Euro aus der Quali ein und startet somit mit 4,485 Millionen Euro in den Europacup-Herbst.

Doch damit nicht genug: Jeder Sieg in der Ligaphase bringt weitere 450.000 Euro, ein Remis immerhin 150.000 Euro. Wer alle acht Spiele gewinnt, kann so noch einmal 3,6 Millionen Euro einstreifen. Zum Vergleich: Sturm verdiente vergangene Saison in der Champions League mit zwei Siegen gegen Girona und Leipzig satte 4,2 Millionen Euro, Salzburg nahm für den Auswärtssieg in Rotterdam 2,1 Millionen Euro mit.

Rapid will Vorjahres-Jackpot knacken

Auch Rapid darf sich nach dem Einzug in die Conference League über ein sattes Finanz-Update freuen. Allein das Startgeld von 3,17 Millionen Euro ist fix, dazu kommen 530.000 Euro für die erfolgreiche Quali. Damit haben die Hütteldorfer schon vor dem ersten Ankick knapp 3,7 Millionen Euro sicher.

Insgesamt schüttet die UEFA in der Conference League 285 Millionen Euro an die 36 Teilnehmer aus. Wie in den anderen Bewerben gilt: Jeder Punkt bringt zusätzliches Geld. Und Rapid hat bewiesen, dass man auch in diesem Wettbewerb kräftig mitnaschen kann – vergangene Saison marschierten die Grün-Weißen bis ins Viertelfinale und kassierten dabei rund 11,2 Millionen Euro. Dieses Ergebnis gilt es nun zu toppe