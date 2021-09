Sturm verpasst Sensation in Monaco

Trotz engagierter Leistung gibt es für Sturm im Fürstentum nichts zu holen. Gegen Monaco müssen sich die 'Blackies' mit 0:1 knapp geschlagen geben.

Schade! Sturm warf sich gegen die Millionen-Truppe aus Monaco voll ins Zeug, muss die Heimreise am Ende aber mit einem 0:1 antreten. Die Franzosen kontrollierten zwar das Geschehen, strahlten aber nur selten Gefahr aus. Martins probierte es mit einem Schuss aus spitzem Winkel, Siebenhandl parierte (26.). Ein Schlenzer des Offensivspielers drehte sich knapp am Tor vorbei (30.). Volland scheiterte mit einem Kopfball (42.).

Die größte Chance gehörte dann den Grazern: Hierländer legt auf Ljubic ab, der zieht aus rund 20 Metern ab und setzt die Kugel ans Lattenkreuz (43.). Da musste Monacos Star-Coach Niko Kovac ordentlich durchatmen!

Diatta sorgt per Kopf für das entscheidende Tor

Die zweite Halbzeit startete wie die erste ohne große Aufreger. Monaco hatte mehr vom Spiel, erzeugte aber kaum Gefahr. Dann die 66. Minute: Golovin zieht an Dante vorbei, flankt ideal zur Mitte und Diatta köpft zum 1:0 für die Monegassen ein. Ein Weckruf für Sturm? Nicht wirklich. Die Franzosen hielten den Ball in ihren Reihen, verwalteten den Vorsprung geschickt. Es blieb beim 0:1. Nach dem 2:2 im Parallelspiel zwischen PSV Eindhoven und Real Sociedad ist Sturm Letzter in Gruppe B der Europa League.