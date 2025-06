Ex-Real-Madrid-Star bei Klub-WM: "Wir treten jedem auf Augenhöhe gegenüber"

Sergio Ramos (39) steht mit Monterrey vor dem Duell gegen Inter Mailand (Mittwoch, 03 Uhr). Der spanische Abwehr-Star glaubt an die große Überraschung.

Der langjährige Real-Kapitän Sergio Ramos (39) startet am Mittwoch um 3 Uhr früh (MESZ) mit Rayados de Monterrey in die Klub-WM. Gleich zum Auftakt wartet Champions-League-Finalist Inter Mailand.

Inter-Coach ratlos - Ramos kontert

Inters neuer Trainer und ehemaliger Triple-Held von 2010 Cristian Chivu (44) weiß kaum, was ihn erwartet: "Bei allem Respekt - wir wissen wenig über Monterrey." Das Team spiele proaktiv, vertikal, mit Ballbesitz. Mehr Infos habe man kaum.

Für Ramos ein gefundenes Fressen. Die Unwissenheit des Gegners wertet er als Vorteil: "Vielleicht kennen sie vier oder fünf Namen von uns, aber das kann auch gut für uns sein. Vielleicht überraschen wir sie."

Will mit Mexiko-Klub überraschen

Der Spanier zeigt sich kämpferisch: "Wir treten jedem Team auf Augenhöhe gegenüber. Am Ende entscheiden Talent und Details." Auch vom großen Namen Inter Mailand lässt er sich nicht einschüchtern: "Unser Ziel: jedem Gegner auf Augenhöhe zu begegnen."

Mexikanischer Fußball im Wandel?

Ramos sieht in seiner neuen Liga großes Potenzial, aber auch Nachholbedarf: "Talent ist da, aber es fehlt oft an Mentalität, Gewohnheiten und Professionalität."

Salzburgs Klub-WM-Auftakt gegen Pachuca

Vizemeister Red Bull Salzburg muss ebenfalls gegen einen mexikanischen Vertreter ran: In der Gruppe H trifft Salzburg am 18. Juni um 18 Uhr Ortszeit (19. Juni, 00 Uhr MESZ) zum Auftakt gegen CF Pachuca, den CONCACAF-Champions-League-Sieger 2024, in Cincinnati. Danach warten Saudi-Arabiens Al-Hilal und Europa-Gigant Real Madrid.