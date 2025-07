Königliche bitten den BVB zum Viertelfinal-Tanz

Borussen schnuppern Rache-Chance für Champions-League-Final-Pleite 2024

In East Rutherford im US-Staat New Jersey steigt heute (22 Uhr, live auf DAZN & Sport24-Liveticker) das zweite Europa-Kracher-Viertelfinale der Klub-WM: Real Madrid bittet Dortmund zum Tanz. Die Bilanz spricht klar für die Königlichen – vier Duelle, vier Siege. Zuletzt ein 5:2 im Oktober 2024 in der Ligaphase der Königsklasse.

Rache-Chance für Final-Pleite

Nur vier Monate zuvor hatte sich Real durch einen 2:0-Finalsieg gegen die Borussen in London zum 15. Mal die Champions-League-Krone aufgesetzt. Unter Neu-Coach Xabi Alonso spielen die Spanier jetzt schneller und direkter. BVB-Coach Niko Kovac: „Das ist Real, wie Leverkusen zuletzt. Sehr vertikal, sehr schnell.“

Bellingham-Duell fällt aus

Bitter für die Gelb-Schwarzen: Jobe Bellingham fehlt gesperrt – das Bruder-Duell mit Jude fällt damit flach. Für ihn rückt ÖFB-Star Marcel Sabitzer in die Startelf.