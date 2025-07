Österreich droht Absturz in Fünfjahreswertung

Bei Verlust von einem Rang wäre ein Europacupplatz weg =

Für Österreichs Club-Fußball beginnt in dieser Woche mit den ersten Auftritten von Red Bull Salzburg, Rapid und Austria die neue Europacup-Saison und damit der Kampf gegen ein weiteres Abrutschen in der UEFA-Fünfjahreswertung. Die ÖFB-Vereine nehmen die Spielzeit von Platz 15 aus in Angriff - sollte man am Ende nur um einen Rang abrutschen, gäbe es im Sommer 2027 lediglich vier statt wie bisher fünf heimische internationale Starter.

Fixplatz außer Reichweite

Einfach wird es nicht, sich unter den Top 15 zu behaupten. Österreich hält bei 29,75 Punkten und liegt damit relativ knapp vor der Schweiz (28,5), Schottland (27,05), Schweden (25,5) und Israel (24,875). Ein allzu weiter Sprung nach vorne erscheint schwer möglich - nur Dänemark (29,856), Polen (31,5) und Norwegen (33,187) sind nach derzeitigem Stand halbwegs in Reichweite. Um für 2027 wie zuletzt im Vorjahr einen Champions-League-Fixplatz zu ergattern, müsste Österreich auf Rang zehn vorstoßen. Allerdings fehlen auf den Zehntplatzierten Tschechien fast neun Punkte.

Für Österreich treten Sturm Graz im Play-off und Salzburg in der zweiten Quali-Runde zur Champions League, der WAC in der dritten Qualirunde zur Europa League sowie Rapid und Austria in der zweiten Qualirunde zur Conference League an. Fix mit einer Ligaphase planen können derzeit nur die Grazer, die bei einem CL-Play-off-Out in der Europa League weiterspielen würden.