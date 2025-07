4:0 – Paris-Express überrollt Real – nächster Halt: Finale!

Paris Saint-Germain hat Real Madrid im Klub-WM-Halbfinale mit 4:0 (3:0) deklassiert. Nach Treffern von Fabian Ruiz (6', 24') und Ousmane Dembélé (9') krönte Goncalo Ramos (87') den Sieg. Im Finale am Freitag trifft PSG auf Chelsea.

Paris Saint-Germain dominierte das Halbfinale der Klub-WM im MetLife Stadium von Beginn an. Bereits in der 6. Minute nutzte Fabian Ruiz einen folgenschweren Fehler von Real-Verteidiger Raul Asencio zur Führung. Drei Minuten später erhöhte Ousmane Dembélé nach Antonio Rüdigers Fehlpass zum 2:0. Ruiz vollendete in der 24. Minute nach Achraf Hakimis Vorarbeit die frühe 3:0-Führung.

Frühe Entscheidung in New Jersey

Kylian Mbappe blieb gegen seinen Ex-Club weitgehend wirkungslos, während Real ohne den verletzten David Alaba spielte. Nach der Pause reduzierte PSG das Tempo, blieb aber kontrollierend. Goncalo Ramos setzte in der 88. Minute nach Bradley Barcolas Vorlage den 4:0-Endpunkt.

Emotionaler Abschied für Modric

Höhepunkt war der letzte Auftritt von Luka Modric: Der 39-jährige Kroate wurde in der 65. Minute eingewechselt und bestritt nach 13 Jahren sein letztes Spiel für Real. Trainer Xabi Alonso verabschiedete ihn nach Schlusspfiff mit einer berührenden Geste.

PSG in Bestform

Die Pariser präsentierten sich überlegen und holten ihren zehnten Sieg in den letzten elf Pflichtspielen. Bei 32 Grad Hitze kontrollierten sie das Spiel komplett und ließen dem 14-fachen Europapokalsieger kaum Chancen.

Finale gegen Chelsea

Am Sonntag (21:00 Uhr) trifft PSG im Finale auf Conference-League-Sieger Chelsea. Die Franzosen könnten ihren fünften Saisontitel gewinnen. Real musste ohne den verletzten Österreicher David Alaba antreten, der erstmals wieder individuell trainierte.